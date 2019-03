2für1-Eintrittsermäßigung Messe Spittal

Wann: 15.-17. März 2019 von 10 bis 18 Uhr

Wo: Tennishalle / Alte Goldeckbahn, Spittal an der Drau

Der 2für1-Gutschein ist am Sonntag, 10. März in den Regionen Oberkärnten und Villach in Ihrer Zeitung. Sie finden den Gutschein aber auch hier zum Download und Ausdrucken.

Um die Ermäßigung zu erhalten, geben Sie den ausgefüllten Gutschein an den Eingängen zur Messe Spittal ab. Bitte zusätzlich Vorteilsclub-Karte vorzeigen.