Das Messe-Doppel "Lebensraum" und "AutoEmotion" erfreut sich größter Beliebtheit. ©

Doppeltes Messeglück mit einem Ticket

Von 15. bis 17. März öffnen die Lebensraum – die Immobilienmesse der Kleinen Zeitung – und die Neuwagenmesse „AutoEmotion“ wieder ihre Türen. Dieses Messedoppel ist mittlerweile schon seit fünf Jahren vereint. Durch das gemeinsame Ticket für beide Messen (für Vorteilsclub-Mitglieder ermäßigt) und die abgestimmten Öffnungszeiten genießen Sie das doppelte Ausstellererlebnis.

Auf der „Lebensraum“ finden Sie die besten Angebote der steirischen Immobilienprofis unter einem Dach. Denn hier präsentiert sich die heimische Immobilienbranche mit rund 60 Ausstellern. Der Besucher entdeckt die spannendsten Neubauprojekte in der Steiermark, erfährt aber auch, wo es günstige Gebrauchtimmobilien gibt. Darüber hinaus gibt es Rechts- und Finanzberatung aus erster Hand.

Auf der „Lebensraum“ finden Sie nicht nur Ihren persönlichen Wohntraum, sondern erhalten auch wertvolle Informationen rund ums Wohnen. An den Messeständen von Rechtsanwaltskammer und Notariatskammer etwa herrscht Jahr für Jahr reger Andrang. Den Profis in Sachen Recht, Finanzierung und Förderung kann man nicht nur an den Messeständen, sondern auch bei täglichen Fachvorträgen auf der Lebensraum-Bühne lauschen.

Nur wenige Meter entfernt findet in der Stadthalle die „AutoEmotion“, die größte Neuwagenmesse im Süden Österreichs statt. Die aktuellen Neuwagenmodelle aller relevanten Herstellermarken sowie zahlreiche Auto- und Motorsport-Erlebnisse werden für Begeisterung sorgen. Mit der Motorradausstellung „MotorBike“, einem neuen Präsentationskonzept in

der Grazer Stadthalle und neuen gastronomischen Highlights begeisterte die „AutoEmotion“ im Vorjahr so viele Menschen wie noch nie. Dazu kommen neue Attraktionen im Freigelände, wie der E-Mobility-Parcours zum Ausprobieren und Testen von Elektroautos.