Mitspielen und gewinnen! © Moritz Schell

Paul Pizzera - Er singt, rockt, schmähtandelt und räumt seit 2011 eine Auszeichnung nach der anderen ab. Und ein Ende ist nicht abzusehen.

Otto Jaus - So viel Biographie passt normalerweise nicht in so wenig Leben. Bei Otto Jaus schon. Das Schöne an seiner Karriere ist, dass sie nicht nur unangestrengt wirkt, sondern es ist.

Seit Herbst 2017 sind Pizzera & Jaus mit ihrem ersten gemeinsamen Musikkabarettprogramm „unerhört solide“ auf Tour. Zeitgleich erschien auch das namensgleiche Album.

„Wir hoffen und meinen mit "unerhört solide" etwas geschaffen zu haben, das nicht nur ins Ohr, sondern auch ins Herz geht. Dass an jeder Zeile, Stimme und Lage gefeilt wurde, um das Innenleben zweier Brüder im Herzen offenzulegen, um dem Leben, der Liebe und dem Leid in verdünnter Form lauschen zu können.“ – Pizzera & Jaus

