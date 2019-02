Facebook

Mitspielen und gewinnen! © VBW Gregor Buchhaus_Jens Hauer

BODYGUARD – DAS MUSICAL

Die VBW bringen eine aufwändige deutschsprachige Inszenierung der

Originalproduktion, die in London als „Bestes neues Musical“ ausgezeichnet und außerdem für den renommierten britischen Laurence Olivier Award nominiert wurde, nach Wien. Spektakuläre Choreographien, die Songs des „Grammy“-prämierten Film- Soundtracks und noch zahlreiche weitere Welthits – in englischer Sprache gesungen – garantieren dem Publikum ein Live-Erlebnis der Extraklasse. Die spannende, gefühlvolle Geschichte des Musicals und Songs wie One Moment in Time, I Wanna Dance With Somebody, I Have Nothing, Queen of the Night, The Greatest Love Of All oder Saving All My Love sorgen für Gänsehaut-Feeling. Eine der bewegendsten Balladen aller Zeiten, I Will Always Love You, rundet einen unvergesslichen Theaterabend ab.