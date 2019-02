Verlost werden 25 x 2 Karten für das Musical „I am from Austria“ inklusive An- und Heimreise im Eventbus von Graz und einer exklusiven Stückeinführung! Teilnahmeschluss: 15. März 2019

Mitspielen und gewinnen! © Petra Rautenstrauch

I AM FROM AUSTRIA ist ein großes Musical voller Witz, Charme und Romantik, überraschend und berührend, mit einer Story rund um Liebe, Freundschaft und Familie. In eine neue Handlung verpackt, erzählen über 20 Rainhard Fendrich-Hits wie u. a. „Macho Macho“, „Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh‘n“, „Es lebe der Sport“, „Blond“, „Strada del Sole“, „Tango Korrupti“, „Nix is Fix“, „Weus‘d a Herz hast wie a Bergwerk” und natürlich das Titellied “I Am From Austria“ die Geschichte von einem österreichischen Filmstar, der international Karriere gemacht, es bis nach Hollywood geschafft hat und nun anlässlich des Opernballs nach Wien zurückkehrt.