Vorteilsclub-Mitglieder erhalten für das Spiel SK Sturm Graz gegen LASK am 3. März karten zum 2für1-Preis.

"Volltreffer für alleFans der „Blackies“

Dass Salzburg die tipico-Bundesliga derart dominiert, durfte man ja erwarten. Dass aber der LASK in der Herbstmeisterschaft zum einzigen ernsthaften „Bullenjäger“ aufsteigen würde, war doch einigermaßen überraschend. Die Aufgabe gegen die zweitplatzierten Oberösterreicher, am 3. März in der heimischen Merkur- Arena, ist für den SK Sturm also alles andere als einfach. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen vor der Winterpause hat man sich im Kampf um die sechs Plätze in der Meisterrunde noch recht gut in Stellung gebracht. Nun sind nur noch vier Runden zu absolvieren und die „Blackies“ brauchen jeden einzelnen Punkt, um am Ende nicht im Abstiegs-Play-off zu landen. Und bei dieser schwierigen Aufgabe zählt auch jeder einzelne Fan, der mithilft die Mannschaft live vor Ort anzufeuern.

Also, kommen Sie ins Liebenauer Stadion und helfen Sie mit, den SK Sturm Graz zum Sieg zu peitschen. Wir haben 250 Mal zwei Karten zum „2 für 1“-Preis für Kleine-Zeitung-Vorteilsclub- Mitglieder reserviert.

MEIN V%RTEIL: Tickets zum „2 für 1“-Preis für das Spiel SK Sturm Graz gegen den LASK am 3. März, Beginn: 17 Uhr. Ticketinfo:

Karten zum „2 für 1“-Preis erhalten Sie über die Kleine-Zeitung-Hotline Tel. (0316) 871 871 11 oder in den Kleine-Zeitung-Büros in der Steiermark. Preis zuzüglich Gebühren. Maximal zwei Karten pro Vorteilsclub-

Mitglied. Die Karten können auch in den SK-Sturm-Fanshops in Graz gekauft werden. Beim Kauf in den SK-Sturm-Fanshops bitte den Gutschein (finden sie nachstehend bzw. am 18. Februar in Ihrer Kleinen Zeitung) ausschneiden, Vorteilsclub-Nummer eintragen und die Vorteilsclub-Karte mitbringen. Aktion gültig, solange der Vorrat reicht, limitiert auf 250 Mal zwei Karten. Gültig für alle Kategorien (VIP-Karten ausgenommen).