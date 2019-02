Facebook

"Der Glockner - Das Rennen" am Samstag, 2. März im Skigebiet Großglockner/Heiligenblut. ©

Im Duett den Großglockner Bezwingen

Nehmen Sie die Herausforderung an und treten Sie bei „Der Glockner – Das Rennen“ auf Skiern vor einer atemberaubenden Bergkulisse gegen den höchsten Berg Österreichs und zahlreiche andere Teams an.

Am 2. März geht im Skigebiet Großglockner/Heiligenblut mit „Der Glockner – Das Rennen“ ein ganz besonderer Teambewerb über die Bühne. Der Bewerb wird als Duathlon durchgeführt und bewertet. Dabei werden zwei Duathleten ein Team bilden, welches am Ende auch gemeinsam bewertet wird. Beginnend am Gipfel „Schareck“ startet der erste Duathlet, über eine nicht präparierte Skirouteroute hinab ins Tal. Dort angekommen warten weitere 100 Höhenmeter – auf Ski oder zu Fuß –, welche überwunden werden müssen, um den ersten Lauf zu beenden. Mit Erreichen des Zielbogens wird sogleich einerseits die Zeit des ersten Duathleten gestoppt, aber zugleich auch die Zeit des zweiten Duathleten gestartet, was den dynamischen Aspekt des Rennens unterstreicht.

Was: Dieses Rennen wird von Teams zu je zwei Teilnehmern bestritten. Die Zeiten werden addiert und dienen als Grundlage für die Teamwertung.

Wann: Samstag, 2. März

Wo: Skigebiet Großglockner/Heiligenblut

Voraussetzungen: 18 Jahre, gute körperliche Verfassung und gutes skifahrerisches Können.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.derglocknerdasrennen.com