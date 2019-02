Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Richard Großschädl

Die 15. Jubiläumsedition des Elevate Festivals widmet sich - in Zeiten gefühlter Fakten und neuer Mythen - dem Schlüsselbegriff der gegenwärtigen Wissensgesellschaft: "TRUTH" - der Wahrheit und ihren vielen (un)heimlichen Geschwistern.

Ein Schwerpunkt des Diskursprogramms sind AktivistInnen, die sich im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit für wichtige Themen gesellschaftspolitisch engagieren. Im Rahmen der Elevate-Eröffnung sprechen einige von ihnen über ihre Tätigkeit und bieten einen Vorgeschmack auf die Veranstaltungen der kommenden Tage.

Stargast des diesjährigen Festivals ist Pamela Anderson, Schauspielerin und Model mit sehr hohem Bekanntheitsgrad. Manche wissen es, vielen ist es jedoch neu: Pamela Anderson, seit Jahren als Tierrechtsaktivistin bekannt, setzt sich seit längerem auch für andere Themen als Aktivistin ein und erreicht damit recht große Aufmerksamkeit. Nnimmo Bassey aus Nigeria, Träger des Alternativen Nobelpreises "Right Livelihood Award", setzt sich seit Jahren für Umweltschutz und gegen den Klimawandel ein und wird am Elevate Festival über die Entwicklungen der letzten Jahre sprechen: Kann es noch gelingen die Klimakrise abzuwenden? Der kroatische Philosoph Srećko Horvat wiederum ist als Aktivist der Diem25 Bewegung europapolitisch sehr aktiv und wird am Festival das Thema "Truth" aus philosophischer Perspektive betrachten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schickt eine Video-Grußbotschaft an Elevate.

Neben der Präsentation des neuen Elevate Magazins gibt es auch einen (interaktiven) Ausblick auf das spannende Elevate Arts Kunstprogramm. Die zweistündige Eröffnung des 15. Elevate Festivals wird in jedem Fall mit Sound und Musik Performances von Robin Fox (UK), Bendik Giske (NO) und Stine Janvin (NO) künstlerisch und inhaltlich ebenso aufregend wie anregend.