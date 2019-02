Wir verlosen 2 Plätze für Jugendliche (11-14 Jahre) in den Osterferien in der Kletterhalle Idlhofgasse in Graz. Teilnahmeschluss: 27. Februar 2019

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie einen von 2 Plätzen für einen Kletterkurs für Jugendliche in den Osterferien. ©

Verlost werden 2 Kursplätze für Jugendliche im Alter von 11 bis 14 Jahren welcher täglich in den Osterferien (9:30 bis 12:30 Uhr) in der Kletterhalle in der Idlhofgasse in Graz stattfinden wird.

Infos zur Kletterhalle finden Sie hier www.c-a-c.at