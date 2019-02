Facebook

Unter anderem werden Jessica Schaffler (Bild) sowie die "Neuen Helden" in Villach zu sehen und hören sein. ©

Musik-Spektakel in Villach

Am 6. April geht das Kleine Zeitung Honky Tonk-Live-Musik-Festival zum

bereits 17. Mal über die Bühne. Besser gesagt über die Bühnen. Denn an diesem Abend werden in der Villacher Innenstadt 20 Bands in 17 verschiedenen Lokalen live zu hören und sehen sein. Getrost darf behauptet werden, dass bei keinem anderen Festival dieser Art eine ähnlich hohe Qualität der lebendigen Musik geboten wird. Von 17 - 19 Uhr findet erstmals am Rathausplatz ein „Warm Up“ mit Live-Musik und DJ statt. In der evangelischen Kirche im Stadtpark kann man um 19 Uhr im Rahmen des Honky Tonk als perfekte Einstimmung ein Gospelkonzert genießen. Ein weiterer Hotspot, den wir Ihnen an diesem Abend ans Herz legen wollen, ist die Kleine Zeitung-Bühne in der Gaststätte Stern, auf der „The Pure“ die Stimmung zum Kochen bringen wird. Als besonderes Highlight gibt es einen Auftritt von Jessica Schaffler & Band, Finalistin der Pro7-Musikshow „The Voice of Germany“.

Um den moderaten und seit Jahren unveränderten Eintrittspreis von 11 Euro (14 Euro an der Abendkasse) können Sie nach Herzenslust von Lokal zu Lokal schauen und sich mit unterschiedlichsten Musik-Genres verwöhnen lassen.

Wie Vorteilsclub-Mitglieder zu ermäßigten Karten kommen sowie Infos zu einem speziellen Bandwettbewerb erfahren Sie in der nachstehenden Infobox.