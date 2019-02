Gewinnen Sie zwei von 48 Tickets für das Konzert von José Carreras am 10. März 2019 in Ljubljana. Teilnahmeschluss: 27. Februar 2019

Gewinnen Sie Tickets für das Konzert in Ljubljana am 10. März! ©

Der legendäre Tenorist José Carreras auf Abschiedstournee

Der legendäre Tenorist, der als »König der romantischen Performances« bekannt ist und dessen tenorischer Vokal als einer der schönsten Tenorvokale aller Zeiten gilt, kommt im Rahmen seiner Abschiedstournee, bei der er sich von seinem Publikum und allen Opernhäusern der Welt verabschiedet, nach Slowenien. In der Laibacher Arena Stožice wird er am 10. März 2019 gemeinsam mit dem Symphonieorchester RTV Slovenija auftreten. Als Gäste, die die besondere Ehre haben, mit ihm gemeinsam aufzutreten, sind der populärste und erfolgreichste slowenische Musiker Jan Plestenjak und eine der größten kroatischen Sopranistinnen, Martina Zadro. Dabei handelt es sich um den letzten Auftritt eines Musikers von Weltformat in unserer Region, der sich mit einem emotionalen Gala-Opernspektakel persönlich von seinem Publikum verabschieden wird. Der großartige Tenor, der in der Welt der klassischen Musik eine unverwechselbare Handschrift hinterlassen hat – sowohl in Einzelauftritten als auch im gemeinsamen Wirken der Drei Tenöre – wird sich im großen Stil verabschieden und Stožice freut sich auf dieses einmalige Ereignis. Tickets gibt es bereits ab 39 Euro auf oeticket.com. Werden Sie Teil dieser großen Abschiedsgeschichte!