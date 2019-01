Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen! ©

On Poems. Poetry Slam Workshop mit Agnes Maier

Die österreichische Poetry Slam-Staatsmeisterin 2017, Agnes Maier, zeigt den Teilnehmer_innen in diesem Workshop wie sie ihre eigenen Texte erschaffen und zum Fließen bringen können. Gemeinsam wird ein poetischer, gefühlvoller und pointierter Umgang mit Sprache erprobt. Ereignisse aus dem eigenen Leben sowie andere am Herzen liegende Themen werden im Poetry Slam zu berührenden als auch lustigen Texten. Neben dem bewussten Formulieren steht in diesem Format auch die Selbstinszenierung als Vortragende_r und das Planen einer ausdrucksvollen Performance im Zentrum.

Agnes Maier (*1993 Graz, lebt in Graz) ist diplomierte Hebamme. Seit 2015 steht sie mit selbstverfassten Texten auf internationalen und nationalen Poetry-Slam-Bühnen. Sie ist mittlerweile fester Bestandteil der österreichischen Slam-Szene und Mitglied einer monatlich stattfindenden Grazer Lesebühne (Gewalt ist keine Lesung). Im Jahr 2017 wurde sie Landesmeisterin der Steiermark und Kärnten und österreichische Staatsmeisterin im Einzel-Slam-Bewerb.