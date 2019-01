Exklusiv*AUSGEBUCHT* Kostenlose Führungen durch das Styria Media Center

Vorteilsclub Mitglieder können jetzt wieder bei kostenlosen Führungen das Styria Media Center in Graz besichtigen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Melden Sie sich zu einer kostenlosen Führung durch das SMC an. ©

Alle Führungstermine sind ausgebucht!

Auf Tuchfühlung mit der Medienwelt

Seit März 2015 ist das Styria Media Center (SMC) das neue Hauptquartier der Styria Media Group AG. Unter deren Dach versammeln sich ihre zahlreichen Marken bzw. Töchter, die die Medienlandschaft in Österreich seit Jahren maßgeblich mitprägen. Allen voran die Kleine Zeitung, die Nummer eins unter den Tageszeitungen im Süden von Österreich. Aber wussten Sie auch, dass die „Styria“ drei erfolgreiche Tageszeitungen in Kroatien betreibt? Dass sie mit der Antenne Steiermark rund 250.000 Hörer täglich munter macht und mit der Presse Leser in ganz Österreich mit Qualitätsjournalismus versorgt? Und, dass auch im Erfolgsportal willhaben.at ihre Gene stecken?

Spannend, nicht wahr? Und es gibt noch so viel mehr zu erzählen: Wie und für wen die rund 1000 Menschen in den 14 Stockwerken des Styria Media Centers arbeiten, über den Werdegang des Gebäudes von der Planungs- bis zur Bauphase, warum seine Adresse „Gadollaplatz 1“ lautet, warum es sich mit Stolz „Green Building“ nennen darf...

Neugierig geworden? Dann können Sie einmal mehr von Ihrer Mitgliedschaft im Vorteilsclub (VTC) der Kleinen Zeitung profitieren. Denn nur als VTC-Mitglied haben Sie in den kommenden Monaten die Möglichkeit, das Styria Media Center mit all seinen Facetten im Rahmen einer einstündigen Führung kennenzulernen. Worauf Sie sich schon jetzt freuen dürfen: auf einen Blick in den gigantischen Newsroom der Kleinen Zeitung, einen Abstecher direkt ins Herz der Antenne Steiermark und auf den wohl schönsten Rundumblick über Graz.

Nutzen Sie jetzt diese Gelegenheit und melden Sie sich zu einer Führung an. Wie’s geht und welche zusätzlichen Vorteile Ihre Anmeldung noch bringt, können Sie der unten stehenden Infobox entnehmen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Styria Media Center!