Im Bad Radkersburger Thermalwasser die Seele baumeln lassen © (c) © Harald Eisenberger

Seit 41 Jahren sprudelt die Bad Radkersburger Thermalquelle bereits. Das Vitalhotel und die Parktherme Bad Radkersburg laden Sie zur Entspannung in das besondere Thermalwasser ein. Versuchen Sie Ihr Glück beim Gewinnspiel!

Eintauchen ins besondere Thermalwasser und die Seele baumeln lassen – und das schon seit nunmehr 41 Jahren. Am 23. Jänner 1978 entdeckte man die in 2000 Metern Tiefe liegende Thermalquelle, welche seitdem mit 80 Grad höchst mineralstoffreich an die Erdoberfläche sprudelt und seine gesundheitsfördernde Wirkung in den 34-36 Grad warmen Thermalbecken der Parktherme Bad Radkersburg entfaltet. Bereits ein 25-minütiges Thermalbad senkt den Stresslevel und fördert das Wohlbefinden. Heiße Auszeiten erleben Sie im Saunadorf der Parktherme mit der Bad Radkersburger Sauna-Zeremonie – ein spezieller Aufguss mit Kieferspänen, Holunderblütencreme und einzigartiger Wedeltechnik. Und im medizinischen Trainingszentrum des „Vita med Gesundheitszentrums“ der Parktherme bringen Sie Ihren Körper so richtig in Schwung.

Das Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg steht für ungetrübte Lebensfreude und pure Entspannung. Das Vier-Stern-Genießerhotel ist direkt durch einen Bademantel-Gang mit der Parktherme verbunden. Der Parktherme-Eintritt inklusive Saunadorf und Eintritt ins medizinische Trainingszentrum des Vita med Gesundheitszentrums sind bei Ihrem Aufenthalt inkludiert. Beim Frühstücksbuffet starten Sie mit einer Auswahl von mehr als 150 Speisen und Getränken perfekt in den Tag. Genießer finden sich an der Dolce Vita Bar, wo zwei Mal pro Woche Live-Musik spielt, wieder. Im Kaori-Garten wird mit weiteren Wohlfühlanwendung für zusätzliche Entspannung gesorgt.

Tipp: Bei den Echt.Gsund Thermalwasserwochen bis 22. März begleitet Sie der Thermalwasser-Coach durch einen gesunden Thermentag mit Aqua Fit, Faszien-Yoga, Pilates und vieles mehr.

Mein V%rteil: Wir verlosen: 30 Kurzurlaube: Zwei Nächte im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg inkl. Feinschmecker-Halbpension für zwei Personen

Tageseintritte in die Partkherme ins Saunadorf und ins "Vita med Trainingszentrum" bei jeder Nächtigung

Direkter Bademantelgang in die Parktherme

Wellnesstasche mit Bademantel und Badetüchern für die Zeit des Aufenthalts

Tanzabende mit Live-Musik (Dienstag und Samstag)

Aktiv- und Vitalprogramm 65 Tageseintritte:

Die Tageseintritte inkl. Zugang zum Medizinischen Trainingszentrum "Vita med" können bis zum 30. April 2019 in der Parktherme Bad Radkersburg eingelöst werden. Teilnahmeschluss: 06. Februar 2019.

Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.