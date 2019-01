Vorteilsclub Mitglieder können jetzt wieder bei kostenlosen Führungen die Druckereien in Graz-Messendorf und St. Veit besichtigen.

Sämtliche Fragen werden bei den Druckerei-Führungen in Graz Messendorf und St. Veit ausführlich beantwortet. ©

Erleben sie hautnah den Zeitungsdruck!

Sie sind Kleine Zeitung-Vorteilsclub-Mitglied und wollten immer schon einmal sehen, wie es soweit kommt, dass Sie täglich Ihre Kleine Zeitung rechtzeitig auf dem Frühstückstisch liegen haben? Dann haben Sie nun die Möglichkeit, die unglaubliche Druckstrecke, welche die Zeitung bis zur Bereitstellung an die Zusteller durchläuft, kennenzulernen.

So erfährt man als interessierter Teilnehmer bei einer Druckereiführung etwa, dass der Andruck der Kleinen Zeitung tagtäglich gegen 22 Uhr 30 stattfindet und immer etwa um drei Uhr endet, und dass die Zeitungen durch Förderbänder direkt ohne Umwege in die 68 Mercedes Sprinter verladen werden, die diese dann zeitgerecht weiterverteilen.

Hier werden täglich hunderttausende Exemplare gedruckt. Druckplatten, Belichtungsmaschine aber auch riesige rotierende Papierrollen: Schließlich landet das Endprodukt – täglich aktuell – im Expedit. Ein absolutes Wunderwerk der Technik!

Lassen Sie sich also von der täglich ebenso faszinierenden wie spannenden logistischen Herausforderung in den Bann ziehen und melden Sie sich gleich zu einer kostenlosen Führung an!