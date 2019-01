Facebook

Ö3 Open Air Klagenfurt © KK

Kärnten ist um ein Musikfestival reicher! Am 14. und 15. Juni findet in Klagenfurt das „Ö3 Open Air – Schleppe Event Arena“ statt. Den Organisatoren von „Kärnten Event“ ist es gelungen, ein Hochattraktives Line-up zusammen zu stellen: So konnten als Headliner James Morrison und Mando Diao gewonnen werden. Die Arena, direkt angeschlossen an die traditionelle Schleppe Brauerei wurde neu adaptiert und bittet 4000 Konzertbesuchern ein einzigartiges Ambiente und Konzertwerklebnis.



Die Schweden-Rocker von Mando Diao sind Musikfans spätestens seit ihrem Nummer-1-Hit „Dance With Somebody“ ein Begriff, James Morrison gilt seit Jahren als Fixstarter der internationalen Musikszene. In seiner Heimat England hat der Sänger bereits zwei Nummer-1-Alben zu Buche stehen, in Österreich eroberte die Single „I Won't Let You Go“ die Charts-Spitze.

Neun Bands in Klagenfurt

Insgesamt sollen an den beiden Tagen neun Bands auftreten, Synyana, Zweikanalton, James Cottrial, Javier Rodado, Solarjet, Katee und King&Potter werden die Headliner unterstützen.

MEIN V%RTEIL: 2für1 Ermäßigung auf Tageskarten im Stehplatzbereich Ö3 Open Air Klagenfurt

Wann: 14. und 15. Juni 2019 ab 18 Uhr

Wo: Schleppe Arena, Klagenfurt Preis: 54,99 Euro (Stehplatz im Besucherbereich) ACHTUNG: Limitiert auf 100x2 Karten pro Tag. Ermäßigung nicht gültig auf Kinderkarten. Sie erhalten Ihre Karten bei der Kleine Zeitung-Tickethotline unter (0316) 871 871 11 oder in den Kleine Zeitung Büros (Preis zzgl. Gebühren). Programm:

14. Juni 2019 ab 18.00

Headliner James Morrison

Supports Synyana, Zweikanalton, James Cottriall 15. Juni 2019 ab 18.00

Headliner Mando Diao

Supports Javied Rodaro, Solarjet, Katee, King & Potter Hinweis: Ihre Konzertkarte ist gleichzeitig ein gratis Ticket für die ÖBB, S-Bahn für die An- und Abreise in Kärnten und für die Shuttlebusse von „Klagenfurt mobil“ in Klagenfurt. Gültig am Veranstaltungstag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 02:00 Uhr des Folgetages. Info zum Fahrplan finden sie unter www.oebb.at