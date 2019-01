Facebook

Erleben Sie "Carmen" im Dieselkino © Karl Forster

Ab sofort gibt es jeden ersten Donnerstag im Montag den "fidelio-Kultur-Donnerstag" in den Dieselkinos Gleisdorf und Lieboch. Erleben Sie die schönsten Opern in bester Bild- und Tonqualität auf der großen Kinoleinwand und erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem Kinoticket ein Glas Prosecco und ein Monatsabo fidelio gratis. Die nächste Vorstellung ist am 7. Februar "Carmen" von den Bregenzer Festspielen. Sollten Sie beim Gewinnspiel kein Glück haben, können Sie Karten ganz einfach per Online-Kauf oder im Dieselkino vor Ort erwerben.

Fidelio

Werke von Barock über die Wiener Klassik, Romantik bis in die Moderne: Mit dem Klassikportal fidelio (www.myfidelio.at) erleben Sie Aufnahmen aus sieben Jahrzehnten, mit Legenden und den Stars von heute und morgen sowie Live-Übertragungen von den renommiertesten Festivals und größten Opern- und Konzerthäusern. Genießen Sie auf Ihrem Tablet, Computer, Fernseher oder Smartphone jederzeit hochkarätige Klassikproduktionen in bester audiovisueller Qualität und mit weitreichenden Informationen.

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie zwei von 96 Karten für die „fidelio-Kultur-Donnerstage“ in den Dieselkinos Gleisdorf und Lieboch.



7. Februar, 19 Uhr: „Carmen“ (Bregenzer Festspiele, 2017)

7. März, 19 Uhr: „Aida“ (Salzburger Festspiele, 2017)

4. April, 19 Uhr: „Tosca“ (Osterfestspiele Salzburg, 2018) Teilnahmeschluss: jeweils ca. 10 Tage vor der Vorstellung Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.