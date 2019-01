Facebook

Mitspielen und Karten gewinnen! ©

Nervenkitzel mit Premierengarantie im Jänner Crime Time zur Prime Time

Atmosphärisch, authentisch, atemberaubend. Längst hat sich "Die WASNERIN" im In- und Ausland als Schauplatz höchst unkonventioneller und oft einzigartiger Lesungen etabliert. Mit riesigem Erfolg verwandelt sich die literarische Wellness-Oase auch immer wieder in eine Hochburg der Hochspannung und des Nervenkitzels. Mit eiskalten Wortduschen ist also zu rechnen bei der hochkarätig besetzten Krimiwoche "Blutschnee" vom 23. bis 26. Jänner 2019, das reich an Österreichpremieren und Weltpremieren ist.