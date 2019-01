Wir verlosen 2 Plätze beim Speakers Dinner, sowie Karten für die TEDxLend in Graz! Teilnahmeschluss: 11. Februar 2019

Mitspielen und gewinnen!

TEDxLend bringt mit diesem Event Menschen zusammen, die lieber anregen statt aufregen: Die Veranstaltung bietet jenen, die richtige Fragen stellen wollen und denen, die bereits die richtigen Fragen gestellt haben, Raum, Perspektiven auszutauschen und inspirierende Gedank­en zu teilen.

TEDxLend ist eine halbtägige Ideenkonferenz in Graz und gleichnamiger Verein. Internationale und nationale Vortragende werden dazu eingeladen, ihre inspirierenden und innovativen Ideen mit dem Publikum vor Ort und der globalen TEDx-Community via Onlinekanälen zu teilen. Das Non-Profit-Event wird von einem primär studentischen Team aus der Region ehrenamtlich organisiert.. Als von TED (Technology, Entertainment, Design) lizensiertes Event, reiht sich TEDxLend in eine lange Liste von Verans­taltungen ein, die alle unter dem Motto „Ideas worth spreading“ stehen.

Zu unseren Speakern dürfen wir Frau Dipl.-Ing. Dr.techn. BSc Johanna Pirker mit ihrer Rede über Game Development, und welche Rolle das dig­itale Lernen in der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen spielt, zählen. Auch „Das Gramm” Gründerin Sarah Reindl wird über die Möglichkeiten von Müllreduktion für eine bessere Umwelt und dem Zero Waste Lifestyle in der Stadt Graz reden.

