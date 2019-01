Facebook

Mitspielen und gewinnen! © WTM

WORLD TEAM MASTERS

24.-25. Februar 2019, Seefeld, Tirol

Bei den World Team Masters 2019 werden sich Teams, bestehend aus prominenten Persönlichkeiten, unter anderem Benni Raich und Marlies Schild, und Medienpartnern aus den unterschiedlichsten Ländern, bei einem Skisprungwettbewerb in der Olympiaregion Seefeld in Tirol messen. Gesprungen wird auf einer Schneeschanze mit Alpin Ski, die Sprungweiten bis zu 20 Metern zulässt. Der Wettbewerb wird in zwei Durchgängen ausgetragen. Die Weiten der einzelnen Teams werden zusammengezählt und die Sprünge mit Haltungsnoten bewertet. Sieger ist das Team, das in beiden Durchgängen gesamt die höchste Weite und Haltungsnote erreicht. Nach dem Wettbewerb gibt es eine feierliche Siegerehrung im Auslauf der Schanze.

Mit der Teilnahme ermöglichst Sie gehörlosen Kindern eine Woche im Schnee. Für jeden gesprungenen Meter spendet die Olympiaregion Seefeld einen Euro an gehörlose Kinder.

Voraussetzung ist, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind, Skifahren können sowie am 24. und 25. Februar 2019 Zeit haben. Die Nächtigung ist inkludiert, allerdings müssen An-und Abreise selbst organisiert werden und eine Skiausrüstung wird benötigt.

Weitere Informationen unter: https://www.seefeld.com/wtm oder