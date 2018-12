Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie Skikarten © Tom Lamm

„Auffi’ auf’n echtn Berg“ ist das Motto eines der beliebtesten Skigebiete in der Steiermark. Familienabfahrten, Schulhänge und die rassigen Abfahrten am Polster für den sportlichen Schifahrer bieten alles vom Gleiten bis zum „Freeriden“ im Tiefschnee. Wer Unterhaltung und Abwechslung sucht, kommt hier voll auf seine Kosten. Zudem ist das Bergpanorama überwältigend und der Blick auf die Eisenerzer Alpen ein Traum.

Hier wird garantiert keine Langeweile aufkommen. Wem das noch nicht genug ist, der kann auf der „Kids Up-Down Box“ sein Können auf die Probe stellen. „Die Wilde“ wiederum ist ein spannender Pistenspaß abseits der präparierten Pisten. Für ein intensives Naturerlebnis mit sportlicher Herausforderung.

Beim Kleine-Zeitung-Familienskitag am 12. Jänner stehen neben der sportlichen Herausforderung vor allem der Spaß und die Lust am Skifahren im Vordergrund. Und das Beste: Kinder und Jugendliche fahren an diesem Tag gratis die Pisten runter.

Vorteilsclub-Mitglieder können im Rahmen des Familienskitages 20x2 Tageskarten für die Skiarena Präbichl gewinnen!