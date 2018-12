Facebook

Gewinnen Sie mit dem Vorteilsclub einen von 25 Kurzurlauben und lassen Sie sich einmal so richitg verwöhnen! ©

25 Mal Auszeit vom Alltag zu gewinnen

Großes Gewinnspiel: Wir verlosen an 25 Vorteilsclub-Mitglieder und deren Begleitung Kurzurlaube in Hotels in Österreich und Slowenien. Spielen Sie gleich mit, die Auszeit vom Alltag liegt ganz nah!

Sie als Kleine-Zeitung-Vorteilsclub-Mitglied können eine kurze Auszeit vom Alltag ja immer besonders günstig genießen. Die „2für1“- Angebote – zwei Personen urlauben, aber nur für eine Person muss man zahlen – sind überaus beliebt. Warum? Egal, ob Wellness-, Bade-, Genuss-, Wander- oder Skiurlaub: Bei unseren Urlaubsangeboten ist für jeden das Passende dabei.

Im Vorjahr haben wir Ihnen so mehr als 80 „2 für 1“-Hotelangebote präsentiert. Und immer wieder gibt es ein ganz besonderes Zuckerl für Sie: Sie können mehrmals im Jahr Kurzurlaube in unseren Partnerhotels gewinnen. Wir verlosen insgesamt 25 Aufenthalte für zwei Personen im Alpen Adria Hotel in Hermagor, im Hotel Livada Prestige in Slowenien, in Maiers Oststeirischem Hof in Söchau, im Schloss Lerchenhof in Hermagor sowie im Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg.



Wir wünschen Ihnen viel Glück!