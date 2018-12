Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Daniel Zupanc

Auch heuer gilt wieder „Schifoan is des Leiwandste, wos ma si nur vurstöll'n ko“? Wenn Sie diese Frage mit ja beantworten können, finden Sie an unserem Skikarten-Gewinnspiel garantiert Gefallen. Im Rahmen dessen verlosen wir im Zeitraum von 29. Dezember bis zum 24. Februar 2019 insgesamt 80 Tagesskikarten für die schönsten Skigebiete in Kärnten. Jede Woche können fünf Vorteilsclub-Mitgieder samt Begleitung ein anderes Skigebiet besuchen. Spielen Sie mit und mit etwas Glück können Sie in einem der angeführten Skigebiete die Pisten runter wedeln!