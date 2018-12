Gewinnen Sie zwei von 120 Karten für die exklusive Kino-Vorpremiere von "Green Book" am 24. Jänner 2019 im KIZ Royal Graz.

Sehen Sie "Green Book" im KIZ Royal © 2018 Twentieth Century Fox

Sehen Sie "Green Book" vor allen anderen im Kino!

Viggo Mortensen und Mahershala Ali spielen die Hauptrollen in "Green Book". Der Film schildert herrlich komisch und zugleich tief bewegend die gemeinsame Reise von zwei unterschiedlichen Männern, die zusammen durch Höhen und Tiefen gehen, wodurch sich eine wundervolle Freundschaft entwickelt. Regisseur Peter Farrelly („Verrückt nach Mary“, „Nach 7 Tagen ausgeflittert“) zeichnet in seiner lebensnahen Tragikomödie, die auf wahren Begebenheiten beruht, ein authentisches Bild einer eindrucksvollen Reise in unruhigen Zeiten.

Der begnadete Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) geht 1962 auf eine Konzert-Tournee von New York bis in die Südstaaten. Sein Fahrer ist der Italo-Amerikaner Tony Lip (Viggo Mortensen), ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse, der seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als Türsteher verdient. Der Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Dennoch entwickelt sich eine enge Freundschaft. Gemeinsam durchschreiten sie eine Zeit, die von Gewalt und Rassentrennung, aber gleichzeitig viel Humor und wahrer Menschlichkeit geprägt ist. So müssen sie ihre Reise nach dem Negro Motorist Green Book planen, einem Reiseführer für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und Restaurants auflistet, die auch schwarze Gäste bedienen.

Offizieller Kinostart: 1. Februar 2019

Spielen Sie mit und sehen Sie den Film schon am 24. Jänner vor allen anderen!