Gewinnen Sie Ski-Saisonkarten © Dieter Sajovic

Pistenspaß in der Lipizzanerheimat

Großer Skispaß, kleine Preise: Das Gaberl mit seiner Lage auf rund 1500 Meter Seehöhe liegt idyllisch eingebettet zwischen Gleinalpe und Stubalm. Der Geheimtipp präsentiert sich als kleines, charmantes Schigebiet mit wunderschönem Panoramablick in die Lipizzanerheimat und ins Murtal. Die familienfreundlichen Vorteile: Zwei Schlepplifte, ein Seillift für die Skischule, Abfahrten vom Steilhang bis hin zur Familienabfahrt, eine neun Kilometer lange Langlaufloipe bis zum Salzstiegl, KIDS FUN PARK, Schneebar und zwei Gratis-Rodelbahnen! Und nach dem Schifahren geht’s zum Entspannen in das wohlig warme Thermalwasser der Therme NOVA Köflach. Heiße Aufgüsse in der Saunawelt bringen optimales Wohlbefinden und Entspannung nach dem knirschenden Schnee-Erlebnis auf dem Gaberl.



Tipp: Der Weihnachtsspaziergang am 24.12. von 10 bis 16 Uhr im Lipizzanergestüt Piber mit bezauberndem Kinderprogramm.