Noch hat Armin Assinger gut lachen. Doch bald wird Jagd auf ihn gemacht. ©

Assinger wird auch beim Jubiläum gejagt

Keine Gnade für den Ex-Skistar: Auch bei der 10. Auflage von „Schlag das Ass“ wird Armin Assinger nicht verschont. 800 Skibegeisterte haben nur ein Ziel: Assingers Zeit zu jagen und zu schlagen.

Schlag das Ass“, das offiziell „längste Skirennen der Welt“, findet heuer zum bereits 10. Mal am Nassfeld statt. Am 19. Jänner haben rund 800 Skibegeisterte auf dem Nassfeld ein ganz klares Ziel vor Augen: Ex-Skistar Armin Assinger auf der Rennstrecke zu besiegen. Dabei gilt es, insgesamt 25,6 Pistenkilometer und 6400 Höhenmeter zu bewältigen. Doch damit nicht genug: Heuer findet im Rahmen von „Schlag das Ass“ wieder ein Jugendbewerb statt. Ziel davon ist es, dem Kärntner Skinachwuchs eine öffentlich wirksame Plattform zu bieten und entsprechend zu fördern. Am Freitagnachmittag startet um 15 Uhr der Bewerb mit einem Qualifikations-Riesentorlauf, wo sich alle Schüler und Jugendlichen messen können, um sich in weiterer Folge für den abendlichen Parallelslalom zu qualifizieren. Unter Flutlicht können dann eingebunden in das Abendprogramm von „Schlag das Ass“ im Zielgelände des Millennium-Express die besten 16 ihr Können unter Beweis stellen. Die Vereine mit den meisten Teilnehmern werden zusätzlich mit einer Vereinsförderung prämiert.

Für ein besonderes Highlight sorgen nach der Siegerehrung Stefan Müller und Florian Lerchbaumer mit einer atemberaubenden Bike-Stunt-Show.