Holen Sie sich Ihr kostenloses "Kärntner Sportpickerl"-Album in allen Kleine Zeitung Büros in Kärnten! Vorteilsclub-Mitglieder erhalten Einzelpackungen mit je fünf Stickern um 60 statt 75 Cent und 100 Packungen Sticker um 60 statt 75 Euro.

Holen Sie sich jetzt das "Kärntner Sportpickerl"-Album von Panini © KK

Alle zwei Jahre findet entweder eine Fußball-EM oder -WM statt. Und bereits Monate davor befällt Jung und Alt ein ganz besonderes Fieber – das Sammelfieber. Nun haben ein Lionel Messi mit einem Tommy Koch oder ein Neymar mit einem Niki Petrik nicht allzu viel gemein. Haben? Nein, wohl besser hatten. Denn mit der absoluten Weltneuheit, einem Panini-Pickerlalbum für die Sportszene aus Kärnten, gibt es unsere Eishackler und insgesamt 600 Kärntner Sportlerinnen und Sportler aus 34 unterschiedlichen Sportarten zum Sammeln und Einkleben – in derselben Größe und Qualität wie besagte Fußballstars. Der nächste Panini-Rausch in Kärnten ist damit vorprogrammiert. Erfahrene Pickerl-Sammler beginnen ein neues Album in der Regel mit einem „Starterpaket“, bestehend aus einem Album sowie 100 Packungen, was Ihnen gleich einmal 500 Sticker beschert. Wie auch bei den Fußball-Großereignissen können Sie dann natürlich mit Freunden undBekannten doppelte oder besonders beliebte Pickerl tauschen, um Ihre Sammlung zu komplettieren. Eine spezielle „Kärntner Sportpickerl“-Tauschbörse ist wohl nur eine Frage der Zeit.

Welche Kärntner Sportvereine oder international erfolgreiche Kärntner Sportler (unter anderem Anna Gasser, Guido Burgstaller, Matthias Mayer) darin enthalten sind, erfahren Sie in der Infobox.

