Mitspielen und Karten gewinnen! © Werner Kmetitsch

Kaum ist Weihnachten vorbei, da rüsten sich die Opernhäuser Italiens schon zur Karneval-Stagione. In der Mailänder Scala gab anno 1783 Domenico Cimarosa die Töne an, Töne, so munter wie sein Doppelkonzert für Flöten. Verdis Ballettmusiken zu „Aida“ und zur „Sizilianischen Vesper“ verwandeln den Stefaniensaal in ein veritables Theater, mit Daniela Musca als Maestra am Dirigentenpult. Auch Tschaikowskis „Capriccio Italien“ lässt mitten im Januar schon einmal die Sonne des Südens über Graz erstrahlen.

BELLA ITALIA

Giuseppe Verdi: Ouvertüre und Ballettmusiken aus „Aida“, „La forza del destino“ & „I vespri siciliani“

Domenico Cimarosa: Concerto a due flauti in G

Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Capriccio Italien, op. 45

Heide Wartha & Maria Beatrice Cantelli, Flöten

recreation - GROSSES ORCHESTER GRAZ

Dirigentin: Daniela Musca