ERMÄSSIGUNG"2 für 1" auf geführte Schneeschuhwanderungen

Märchenhafte Natur genießen - mit Schneeschuhwanderungen © Judith Fuchs Photography

Mit Schneeschuhen zu magischen Plätzen

Schneeschuhwanderungen – für Vorteilsclub-Mitglieder zum „2 für 1“-Preis.



Weniger als eine Stunde von Graz entfernt (Hebalm, Pack, Salzstiegl) tauchen Sie ein in eine glitzernde, märchenhafte Winterwelt. In einer kleinen Gruppe geht es – angeführt von einem erfahrenen Guide –geht es auf eine ca. 3 stündige Genusstour, die auch ideal für Einsteiger ist. Vor dem Start gibt es eine kurze Einführung und Sie erhalten die Leih-Ausrüstung ausgefolgt.

Entlang einsamer Waldwege und über offene Schneeflächen hinweg atmen Sie die klare Winterluft und genießt die Ruhe des atemberaubenden Panoramas. Das Tempo wird dabei Ihren Wünschen angepasst. Diese Schneeschuhwanderung bringt Sie an magische Plätze in märchenhafter Natur. Nutzen Sie die Gelegenheit!