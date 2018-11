Vorteilsclub Mitglieder erhalten nach Vorweis der Vorteilsclub-Karte gratis Eintritt bei der Mineralia 2018 am 8. und 9. Dezember 2018 in Graz.

Besuchen Sie die Mineralis 2018 in Graz! ©

Die Mineralia 2018 - die Messe für Mineralien, Fossilien, Edelsteine & Schmuck öffnet auch heuer wieder Ihre Türen in Graz. Auch ein versteinertes Dinosaurierbabyskelett (gefunden in Kärnten 2016) kann man hier bestaunen.

Rahmenprogramm:

Sonderschau

"Fluorit - die Farben des Regenbogens"

"Fossilien und Frösche aus Bosnien ca. 15. Mil. Jahre alt"

Schmuckstein-Schleifen für Kinder

Fachvorträge zum Thema Mineralogie

M. Mautner: Goldwaschen & Goldkristall-Formen des Yukon-Territorium, Kanada (Sa. 13 Uhr)

B. Moser: Gold in der Steiermark (So. 11 Uhr)

R. Bacher, R. Brandstätter, G. Kandutsch: Führungen durch die Sonderschau (Sa. 15 Uhr & So. 13 Uhr)

Große Mineralien-Verlosung mit wertvollen Sachpreisen

Sa. & So. Waschgold-Verlosung