Gewinnen Sie zwei von zehn Karten für das Steirische Adventsingen inkl. Weihnachtsmenü am 15. Dezember in Kindberg. Teilnahmeschluss: 5. Dezember

Gewinnen Sie Karten für das Steirische Adventsingen © KK

Bewegendes Konzert in der Adventbim



Dieses Adventsingen ist in dieser Form einzigartig in der Steiermark und bereits über die Landesgrenzen hinaus bekannt. In den 90 Minuten werden die Besucher von den rund 50 Akteuren mit in ein Szenario geführt, das berührt und zum Nachdenken anregt.

Zufrieden sein bedeutet: „Im Frieden mit sich selbst zu sein, unabhängig von dem was im Außen passiert.“ Das müssen auch die drei benachbarten Herren, im Parteienhaus vorm Dorfplatz, erst begreifen. Die Erkenntnis, seine Mitmenschen so zu akzeptieren, wie sie sind und zufrieden mit dem zu sein, was man hat, stellt die betagten eigensinnigen Pensionäre vor so manche Herausforderung.

Die Kombination aus Musik, Schauspiel und Gesang ist auch in diesem Jahr wieder das Werk von Raphael Kühberger und Sabine Rinnhofer.