Steiermark-Card 2019: 150 Ausflugsziele mit einer Karte!

'Jetzt kannst du was erleben' heißt es vom 1. April bis 31. Oktober 2019 bei 150 Ausflugszielen. Freie Eintritte und satte Ermäßigungen bei Bonuspartnern lassen die Vielfalt der Heimat entdecken.

Von April bis Oktober will das Paket aus kostenlosen Eintritten und anderen Vorteilen zu Ausflügen begeistern. Unternehmungslustige werden belohnt, denn einmal gekauft, steigt die Gesamtersparnis, je öfter die Karte genutzt wird. Nimmt ein Erwachsener den freien Eintritt zu jedem enthaltenen Ausflugsziel einmal in Anspruch, käme er so auf einen Gegenwert von 1.300 Euro.

Alle Infos zu den Ausflugszielen finden Sie auf www.steiermark-card.net

Mein V%rteil: Kleine Zeitung Vorteilsclub - Kinderkarte graits Kinderkarte Gratis für Vorteilsclub-Mitglieder beim Kauf einer Erwachsenen. Gültig für max. 2 Erwachsenen-Kind-Karten pro Vorteilsclub-Haushalt.

ACHTUNG NEU: Sichern Sie sich schnell Ihre kostenlosen Kinderkarten. Die gratis Kinderkarten sind streng auf 2.500 Stück limitiert! Erhältlich in den Kleine Zeitung Büros und auf shop.kleinezeitung.at. Jetzt zum Frühbucherpreis 2019, gültig bis 31. März 2019: Erwachsene (Jg 1959-2003): 69 Euro

Senioren (bis Jg 1958): 65 Euro

Kinder & Jugendliche (Jg 2004-2015): 30 Euro

Preise 2019 Steiermark Card Frühbucherpreise bis 31. März 2019 Preis von 1. April bis 30. Juni 2019 Preis von 1. Juli bis 31. August 2019 Preis von 1. September bis 31. Oktober 2019 Erwachsene (1959-2003) 69,00 79,00 69,00 49,00 Senioren (bis 1958) 65,00 75,00 65,00 45,00 Kinder (2004-2015) 30,00 30,00 30,00 30,00

Mit der Steiermark-Card erhalten sie vom 1. April bis 31. Oktober 2019 in 150 Ausflugszielen freien Eintritt.

Folgende Attraktionen stehen 2019 neu am Programm: