Holen Sie sich den neuen Pass der Kleinen Zeitung: Den Guten-Morgen-Pass 2018/19 um 12,90 Euro. Damit frühstücken Sie in 34 Lokalen in Kärnten und der Steiermark um den halben Preis.

Mit dem Guten-Morgen-Pass frühstücken Sie zum halben Preis © KK

Frühstücken Sie gerne wie ein König und das am liebsten in einem netten Lokal? Dann ist der neue Kleine Zeitung Guten-Morgen-Pass 2018/19 genau das Richtige für Sie! Der Pass kostet einmalig 12,90 Euro und enthält 34 Gutscheine für 34 Lokale in Kärnten und der Steiermark, in denen Sie alleine oder zu zweit herrlich frühstücken können. In allen unseren Partnerlokalen – Bäckereien, Kaffeehäuser und Konditoreien – erhalten Sie 50 Prozent auf die Frühstücksangebote der Lokale. Lediglich die Getränke, wenn diese nicht im Frühstücksangebot inkludiert sind, müssen sie voll bezahlen. Wenn das nicht einfach verlockend klingt...

Guten-Morgen-Pass 2018/19 Der neue Kleine Zeitung Guten-Morgen-Pass 2018/19! Holen Sie sich jetzt Ihren Pass und frühstücken Sie in 34 Lokalen um 50% ermäßigt. Die Ermäßigung pro Lokal gilt auf die Frühstücksangebote (Speisen), nicht jedoch auf Getränke, sofern diese nicht im Frühstück inkludiert sind. Einlösezeitraum: 26. November 2018 bis 30. September 2019. Gutscheine alleine oder zu zweit einlösbar, wenn nicht anders vom Partner kommuniziert. Preis: 12,90 Euro Erhältlich in allen Kleine Zeitung Büros oder unter shop.kleinezeitung.at Wir wünschen einen guten Start in den Tag mit dem Kleine Zeitung Guten-Morgen-Pass!

Anleitung zum Einlösen So geht’s: Wählen Sie einen der teilnehmenden Partner aus. Reservieren Sie telefonisch einen Tisch und nennen Sie das Stichwort „Kleine Zeitung Guten-Morgen-Pass“ Nehmen Sie den Pass zur Einlösung mit und weisen Sie ihn vor der Bestellung vor. Wählen Sie Ihr Frühstück aus und erhalten Sie 50 % auf das Frühstücksangebot. Getränke werden zum Normalpreis verrechnet, außer sie sind im Frühstück inkludiert.

Unsere Partnerlokale in der Steiermark Barista's Shopping Nord Graz Das Eggenberg Graz PASTIS Café Bar Bistro Graz Café Mitt'n drin Leoben Tee Café Steinkellner Judenburg Bäckerei & Café Posch Burgau Café Gotthardt Kaindorf Café Gotthardt Pöllau Mosaik Cafehaus und Konditorei Deutschlandsberg Bäckerei Café Zirngast Lebring Hubmann Stainz Malerwinkl Restaurant & Kunsthotel Fehring Konditorei, Bäckerei und Café Prahsl Tieschen Mosconi Café Bar Gleisdorf Café Eva Weiz Café Cappa Köflach