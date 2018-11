Vorteilsclub-Mitglieder können an 2 tollen Gewinnspielen im Rahmen des fünften Fine Crime Krimifestival 2019 teilnehmen!

Christian Bachhiesl vom Kriminalmuseum und Krimiautor Robert Preis sind bereit fürs 5. Fine Crime Krimifestival 2019 ©

Mörderischer Spaß, frei Haus geliefert

Bereits zum fünften Mal bringt das Fine Crime Festival heuer von 25. Februar bis 2. März feinste Krimispannung nach Graz. Für das Jubiläumsfestival ist ein ganz besonderes Programm geplant. Zahlreiche Stargäste aus dem In- und Ausland aber auch regionale Autoren sorgen für feinsten Nervenkitzel. Viele Aktionen, kriminelle Stadtführungen, Vorträge, Signierstunden, die „Lange Nacht der Krimis“ und zahlreiche mörderische Lesungen werden für Gänsehaut sorgen und beweisen, dass der Mörder nicht immer der Gärtner sein muss...

Apropos mörderische Lesungen: Fünf Kleine-Zeitung-Leser haben die Möglichkeit, ihre eigenen vier Wände zum „Tatort“ zu machen. Sie können vielleicht einen der fünf Krimi-Autoren, die wir Ihnen in der Infobox ganz rechts angeführt haben, zu einer Wohnzimmerlesung daheim begrüßen. Und, weil das der Spannung noch nicht genug ist, schreiben wir auch noch einen Kurzkurzkrimi-Wettbewerb aus. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in der nachstehenden Infobox. Nur soviel: Lassen Sie es knistern...!