Gewinnen Sie zwei von 30 Karten für die "Tram Session" am 13. Dezember in Graz. Teilnahmeschluss: 7. Dezember 2018

„Advent in Graz“ und der Verein „Gemeinschaftsaktion Grazer Innenstadt“ laden zu einem exklusiven Konzert: Norbert Wally und Miriam Bichler live in der Adventbim! ©

Bewegendes Konzert in der Adventbim



Die letzten zwei „Tram Session“ im Advent sind im wahrsten Sinne des Wortes „eingefahren“: Per Livestream der Kleinen Zeitung war nicht weniger als ein Zehntel der Grazer Stadtbevölkerung dabei, als Clara Luzia und Norbert Wally die Adventbim mit einem intimen Akustikset beschallten. Und die Stimmung in der prall gefüllten Adventbim selbst war nach Aussagen der Fahrgäste „unbeschreiblich“.

Am Donnerstag, den 13. Dezember, ziehen Norbert Wally und Miriam Bichler nun zum dritten Mal singend und Gitarre spielend ihre Runden durch die festlich beleuchtete Grazer Innenstadt. Wer die beiden nicht kennt - Norbert Wally ist Sänger und Frontmann der Grazer Band The Base (die derzeit mit ihrem aktuellen Album „Disco Bazaar“ durch die Lande zieht) und Miriam Bichler eine der besten Sängerinnen des Landes und Frontfrau der ebenfalls in Graz ansässigen.