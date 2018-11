Facebook

Club 30 in der Generalmusikdirektion Graz. ©

Club Thirty - Die Christmas-Edition



Bei dieser Weihnachtsausgabe am Sa, den 8. Dezember heizen wir allen Musik- und Tanzbegeisterten wieder in unserer Geburtsstätte, der Generalmusikdirektion ein. Kultiger Disco-Sound und der eine oder andere Weihnachtsklassiker der letzten Jahrzehnte treffen auf tolle Gäste zwischen 30 und 60 in einer weihnachtlich gestalteten GMD (Grieskai 74).

Wer sich musikalisch auf Weihnachten einstimmen möchte, kommt daher am Samstag, den 8. Dezember direkt nach dem Besuch des Christkindlmarktes, der Weihnachts-Einkäufe oder einem Warm-up-Punsch zu uns in die GMD.

Und Geschenke gibt es auch! Unter allen, die sich über einen schönen, echten Christbaum freuen, werden 15 Christbäume verlost, die dann gleich mit nach Hause genommen werden können. Ganz nach dem Motto: „Heut geh ich nicht alleine heim!“J.

Alle, die bereits 30 Weihnachten erlebt haben, dürfen sich daher auf einen stimmungsvollen Abend in der GMD freuen! Auch die beliebten „Spruch-Buttons“ liegen wie gewohnt am Eingang bereit. Unter dem Motto „All I want for Christmas is you“ freuen wir uns auf euch!

Und vielleicht heißt es dann ja: „Driving home for Christmas with my Club Thirty Christmas-Tree“.