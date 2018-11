Facebook

Kinderadvent Kleine-Neutorgasse Graz

Eltern aufgepasst - vielleicht darf Ihr Kind den Kinderadvent Kleine-Neutorgasse am 23. November in Graz eröffnen und bekommt Gutscheine für die Fahrgeschäfte.

Kinder-Advent Kleine Neutorgasse

Freitag, 23.11. bis Montag, 24.12.2018:

Beim Kinder-Advent in der Kleinen Neutorgasse vor der Franziskanerkirche leuchten Kinderaugen beim Anblick von Karussell, Nostalgie-Riesenrad und Süßwaren, die das Warten aufs Christkind versüßen.

Jeden Mittwoch: „1-Euro-Tag" im Kinderparadies:

Ermäßigte Preise im Kinderparadies mit dem Riesenschneemann vor der Franziskanerkirche beim Nostalgie-Riesenrad, Kinderkarussell, Märchenzug, Entenspiel und Zuckerwatte-Stand. Bei den Verkaufsständen gibt es Kinderpunsch sowie Fruchtgummischlangen um € 1,00.

Der „Altgrazer Christkindlmarkt & der Kinderadvent Kleine Neutorgasse“ haben auch nach Weihnachten geöffnet. Nach den Feiertagen öffnen die Kulinarik-Stände des Franziskanerviertels und der Kleinen Neutorgasse, sowie der Kinderzug und das Karussell von 26. Dezember bis 31. Dezember wieder ihre Pforten.

Somit können sich Besucher und Bewohner der Stadt gleichermaßen bei ihren Spaziergängen und Stadtbummel an den Köstlichkeiten stärken, und die außerordentliche Atmosphäre des Franziskanerviertels mit der idyllischen Kulisse der Franziskanerkirche und den liebevoll dekorierten Adventständen genießen.



Die Kulinarik-Stände werden täglich von 15.00 bis 21.45 Uhr geöffnet sein und am 31. Dezember bis ins neue Jahr um 02.00 Uhr offen halten.



Achtung: Das Nostalgieriesenrad wird am 26.12. abgebaut, das Karussell und der Kinderzug sind bis Silvester jedoch in Betrieb.

Öffnungszeiten

Mo – Do 12 – 20 Uhr, Fr/Sa/So 10 – 20 Uhr, Kinderkarussell und Kinderzug: täglich 10 – 20 Uhr, Historisches Riesenrad: Mo – Do 12 – 20 Uhr, Fr/Sa 10 – 21.45 Uhr, So 10 – 20 Uhr, 24.12.2018: Stände und Fahrgeschäfte 10 – 17 Uhr