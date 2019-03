Facebook

"Von Mensch zu Mensch" von Carina Kerschbaumer. ©

Gewinnen Sie eines von zehn Exemplaren von "Von Mensch zu Mensch - Frauen, Liebe, Kinder, Leben" von Autorin und Redakteurin Carina Kerschbaumer.

Was wollen Frauen, was wünschen Mütter, was Männer, was Kinder? Lässt das Jahrhundert der Frauen auf sich warten oder ist es mit Quotenregelungen und Parteiobfrauen schon angebrochen? Und soll Muttersein auf der Müllhalde abgelaufener Lebenskonzepte entsorgt, Kinderbetreuung völlig outgesourct werden und rufen wir dann „Hurra, willkommen, neue Welt!“? Oder gibt es eine Glücks-App, die alles regeln wird?

Fragen, denen Kleine-Zeitung-Autorin Carina Kerschbaumer humorvoll und ernst in ihrer Kolumne „Von Mensch zu Mensch“ seit vielen Jahren nachgeht – als Frau, als Mutter zweier Töchter, als Vollzeit-Berufstätige mit einem Leben im Hamsterrad von Beruf und Familie. In diesem Buch sind einige Dutzend ihrer Kolumnen über Liebe, Männer, Kinder und Frauen gesammelt.