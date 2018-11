Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tour führt die Teilnehmer und Begleiter auch zur Felsenstadt Petra und entlang des Toten Meeres. ©

Ein Zeichen für Frieden



Im März 2019 führt die Middle East Tour durch Jordanien, Palästina und Israel. Gewinnen Sie einen Startplatz für das Friedensprojekt.

Jahrelang hat Gerhard Schönbacher an seinem Herzensprojekt gearbeitet, den Mittleren Osten oft bereist und unzählige Verhandlungen geführt. Nun ist es so weit: Die Middle East Cycling Tour for Global Peace wird im März zum ersten Mal stattfinden und soll weit mehr als ein Etappenrennen sein. „Es ist die erste grenzüberschreitende Veranstaltung im Zeichen des Friedens“, sagt der Organisator. Die Tour führt über 621 Kilometer durch Jordanien, Palästina und Israel. Ein Abstecher nach Ägypten ist auf Einladung des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi auch auf der Agenda. „Er hat bei der UN-Vollversammlung von unserem Projekt gehört und war begeistert“, erklärt Schönbacher. Mitglieder des Vorteilsclubs der Kleinen Zeitung können exklusiv eines von drei Paketen für diese einmalige Veranstaltung gewinnen (siehe Infobox).

Von der Millionenmetropole Amman führt die Tour über die sagenumwobene Seidenstraße und in die Felsenstadt Petra, einem Epizentrum der Weltgeschichte, bis ans Rote Meer nach Aqaba. Von dort aus erfolgt der Grenzübertritt nach Israel mit dem Besuch in Ägypten am Ruhetag. Mit vollen Kräften geht es weiter nach Mitzpe Ramon, dem größten natürlichen Krater der Welt, und mitten durch das prächtige Farbenspiel der Wüste, ehe es an den tiefsten Punkt und unter Meeresniveau geht: ans Tote Meer. An dessen Ufer führt der letzte Tag die Teilnehmer zuerst nach Palästina.

In Jericho wird die letzte Wertung genommen; denn die letzten Kilometer bis zur alten Stadtmauer und dem Jaffator in Jerusalem werden gemeinsam absolviert.

Die Tour:

Die Middle East Cycling Tour for Global Peace ist ein Radrennen in Jordanien, Israel und Palästina vom 8. bis 14. März 2019 mit Start in Amman und Ziel in Jerusalem.

Die Etappen - gesamt 621 km:

8.3. Prolog in Amman 30 km

9.3. Petra 53 km

10.3. Aqaba 131 km

11.3. Ruhetag in Eilat mit einer Ausfahrt nach Ägypten

12.3. Mitzpe Ramon 151 km

13.3. Neve Zohar 136 km

14.3. Jericho 82 km

Jericho - Jerusalem (Etappe neutralisiert) 38 km

Alle Informationen zur MET finden Sie im Netz unter www.metour.info