Winter Opening in Spittal - am 24. November 2018 ab 16 Uhr! ©

Die Kärntner Skigebiete starten in die Saison - am Samstag, 24. November 2018 steigt die große Winter-Opening-Party in Spittal an der Drau!

Am 24. November ab 16 Uhr laden der Tourismusverband Spittal und die Wirte zur Winter-Opening-Party der besonderen Art auf dem Burgplatz. Die Kärntner Skigebiete präsentieren dem Publikum ihr Winterangebot. Es gibt tolle Preise rund um den Wintersport zu gewinnen. Die Partyband Meilenstein sowie eine Wintermodenschau sorgen für gute Unterhaltung. Egal, wie kalt es wird: Die Partyband Meilenstein heizt dem Publikum auf dem Burgplatz so richtig ein.