Gewinnen Sie ein Familien-Package für das KAC Heimspiel am 2. Dezember in der Stadthalle! ©

"Lindi" lädt zum Familientag

Beim Familientag am 2. Dezember wartet auf zwei Familien ein ganz besonderes Erlebnis: „Lindi“ persönlich führt sie durch die Halle

Knapp die Hälfte des Grunddurchgangs in der höchsten heimischen Eishockey-Liga ist gespielt und es kristallisiert sich bereits heraus: Auch in dieser Saison kann jeder jeden schlagen, Nuancen entscheiden viele Spiele.

Eine dieser Nuancen könnte für den EC-KAC das Heimpublikum sein, das sein Team nach Kräften anfeuert und von Erfolg zu Erfolg peitscht. So gelang es in dieser Saison noch keinem einzigen Team (Stand 17. November), die „Rotjacken“ nach regulärer Spielzeit in deren Halle zu besiegen. Geht es nach den Klagenfurtern, so kann das gerne so bleiben. Als Dank für diese Unterstützung und als Zeichen dafür, dass der EC-KAC ein toller Verein für Jung und Alt gleichermaßen ist, veranstalten die Rotjackenam 2. Dezember gegen Innsbruck einen Familientag. Bei dieser Partie werden an der Abendkassa spezielle Familienpakete angeboten. Diese kosten

63 Euro und garantieren vier nebeneinander liegende Sitzplätze für ein bis zwei Erwachsene und zwei bis drei Kinder. Dieses Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Passend zum Familientag verlosen wir für diese Begegnung für zwei Familien (vier Personen pro Familie) ein besonderes Package, das Sie so nicht kaufen, sondern nur gewinnen können: Sie erhalten Business Seats, von denen aus Sie beste Sicht auf das Spielgeschehen haben. Außerdem lernen Sie „Lindi“, das Maskottchen des EC-KAC, kennen. Von ihm persönlich erhalten Sie eine Führung durch die Stadthalle und somit einen einmaligen Blick hinter die Kulissen.