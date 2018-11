Facebook

Lisa Eckhard inszeniert "Die Vorteile des Lasters". ©

Schwarzer Humor in feinster Ausführung

Der Shooting-Star der Kabarettszene, Lisa Eckhart, kommt mit ihrem neuen Programm „Die Vorteile des Lasters“ am 10. Dezember ins Orpheum Graz. Bei der gebürtigen Steirerin sind die Kritiker einig: Sie bewegt sich auf exzellentem sprachlichen Niveau, politische Korrektheit wird sozusagen an der Kasse abgegeben und sie verschießt Wortpfeile, die zum Teil giftiger gar nicht sein könnten.

Worum geht es nun in „Die Vorteile des Lasters“? Etwa auch um die Angst, nicht intensiv genug zu leben? „In der Tat, es geht um den Wahn einer Gesellschaft, die glaubt, in der Ausübung größtmöglicher individueller Freiheit läge das wahre Glück verborgen“, antwortete die Künstlerin kürzlich in der Kleinen Zeitung. Eckhart verknüpft das allzu Menschliche mit beißender Kritik am Unmenschlichen, entlarvt zynische Großkonzerne oder auch die katholische Kirche und ihren Umgang mit misshandelten Kindern. Nur einige Beispiele...