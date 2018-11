Facebook

Gewinnen Sie eines von 10 Exemplaren! ©

Spannende Zeitreise durch die Steiermark

In der Serie „Damals in der Steiermark“ erzählen Robert Engele und Robert Preis – stets reich illustriert – von schönen Erzherzögen und bösen Räubern, den Rittern mit dem schwarzen Kreuz und gescheiterten Putschversuchen. Wussten Sie etwa, was eine „weiße Leber“ ist, wie der Zopforden entstand oder warum Prinzessin Kunigunde entführt werden sollte? Oder wie grausam das Leben an der Militärgrenze im Kampf gegen die Türken war und wie die Zeidler im Wald den Honig erbeutet haben?

Sie erzählen von der grausamen Zerstörung Schladmings oder wie die Steiermark ein Teil Böhmens wurde. Hier lesen Sie auch von alten Landkarten und wie 1629 der erste Elefant in Graz vorgeführt wurde, wie die „Stradafisel“ ihr Unwesen trieben und die „schwarze Baronin“ ganz Mürzzuschlag auf den Kopf stellte. Ein Steirer überlebte den Untergang der „Titanic“, ein anderer schnitt Bauern die Ohren ab und vom Himmel fiel giftiger Regen.

Ja, die Steiermark hat eine ganze Menge an Erzählungen zu bieten. 41 neue Geschichten und Anekdoten aus der alten und nicht ganz so alten Steiermark finden Sie in diesem Buch.