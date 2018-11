Vorteilsclub-Mitglieder können Advent-Malworkshops für Erwachsene und Kinder am Wurzerhof in St. Veit/Glan um 50% ermäßigt besuchen.

Die Kreativität zur Adventzeit wecken

Warum nicht heuer zu Weihnachten einmal ein selbst gemaltes Bild schenken? Sie fühlen sich dem nicht wirklich gewachsen? Dann kommt dieses Angebot vielleicht gerade richtig für Sie. Tauchen Sie beim Malworkshop mit der Kunsttherapeutin und Kursleiterin Andrea Pack in einen Tag voller farbiger Lebendigkeit und kreativer Erneuerung ein. Unter professioneller Begleitung und Anleitung können Anfänger und Fortgeschrittene am Wurzerhof, nördlich von St. Veit an der Glan, ihre Phantasie und Einbildungskraft auf Papier und Leinwand bringen. An diesem besonderen Ort am Fuße der Ruine Taggenbrunn können Sie Ihr kreatives Potential entdecken. Es gibt Workshop-Termine für Erwachsene und Kinder. Für Vorteilsclub-Mitglieder kostet der Kurs 50 statt 100 Euro.