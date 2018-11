Gewinnen Sie passend zum Kinostart zwei von 20 Kinotickets für "Nur ein kleiner Gefallen"! Einzulösen in einem Kino Ihrer Wahl in ganz Österreich. Teilnahmeschluss: 14. November 2018

Kinokarten zu gewinnen! © Constantin Films

Ist es wirklich Freundschaft, was die unscheinbare und mäßig erfolgreiche Mom-Bloggerin Stephanie (Anna Kendrick) und die extravagante Mode-PR-Chefin Emily (Blake Lively) miteinander verbindet oder kommt Emily die alleinerziehende Stephanie nur gelegen, wenn sich ihr übervoller Terminkalender mal wieder überschlägt? So auch, als Emily sie eines Tages bittet, ihren Sohn Nicky von der Schule abzuholen und Stephanie ihr diesen kleinen Gefallen sehr gerne tut. Doch nicht nur an diesem Abend wartet Stephanie vergeblich darauf, dass Emily ihren Sohn abholt – Emily bleibt auch die folgenden Tage und Wochen verschwunden… Stephanie kümmert sich ab sofort gemeinsam mit Emilys Mann Sean (Henry Golding) um Nicky. Doch: Was ist mit Emily passiert? Nichts scheint so zu sein, wie es ist…

Spielen Sie mit und gewinnen Sie passend zum Kinostart am 9. November zwei von 20 Kinotickets!

Regie: Paul Feig

Darsteller: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Rupert Friend

Genre: Komödie, Thriller