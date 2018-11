Vorteilsclub Mitglieder erhalten eine 30 % Kartenermäßigung für alle Konzerte beim" Austrian Soundcheck" in der Generalmusikdirektion Graz.

Raphael Meinhard stellt am 7. November sein zweites Soloprogramm "Unchain" vor. ©

Frische Sounds aus Österreich

Feinste Musik heimischer Künstler gibt es auch heuer beim Austrian Soundcheck zu genießen.

Auch der Austrian Soundcheck kommt in die Jahre und die 27. Auflage dieses Specialfestivals hat eindeutig mit Nachhaltigkeit zu tun: Wenn Raphael Meinhart sein zweites Soloprogramm „Unchain“ vorstellt und Ernst Grieshofer mit seinem Trio Groove Club Entertainment neu definiert (7.11.) oder Clemens Salesny seine Lonely Swinger Band mit den Tapes von Harry Pepl zu Hochform auflaufen lässt ( 13.11.). Emilano Sampajo toppt sein reiches Schaffen als Komponist und Bandleader mit dem Mega Mereneu Project (17.11.) und The Big Base Band gibt nach dem grandiosen Konzert im Frühjahr am 22.11. ganz offiziell die Programmpräsentation.