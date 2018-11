Eintrittsermäßigung für die Messe BUCH WIEN 18



Vorteilsclub-Mitglieder erhalten bei der Messe „Buch-Wien“ von 7. bis 11. November in der Messe Wien, Halle D, ermäßigten Eintritt. Sie zahlen 7 statt 12 Euro pro Person.

So erhalten Sie Ihre Ermäßigung:

Schneiden Sie einfach den Gutschein welchen Sie am 5. November in Ihrer Kleinen Zeitung finden aus, tragen Sie Ihre Mitgliedsnummer ein und schon können Sie den Bonus in Anspruch nehmen.

Gültig für einen Tageseintritt oder die „Lange Nacht der Bücher“. Sie zahlen 7 statt 12 Euro pro

Person. Maximal einlösbar für zwei Personen.