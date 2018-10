Facebook

Ein Platz in Sevilla. Micaëla will dem Sergeant Don José eine Nachricht seiner Mutter überbringen, triff t ihn jedoch nicht an. Nach einer Streiterei zwischen Arbeiterinnen einer Zigarettenfab- rik muss Don José, der zwischenzeitlich seine Schicht angetreten hat, Carmen verhaften. Sie überredet ihn, sie fl iehen zu lassen und verspricht ihm als Dank eine heiße Nacht in der Schänke des Lillas Pastia. Er verhilft ihr zur Flucht und muss dafür in den Arrest. Nach seiner Entlassung eilt er zu Carmen, deren Liebe jedoch bereits erkaltet ist. Im Lauf des Abends kommt es zu einem Kampf mit seinem Vorgesetzten. Nun ist Don José der Weg zurück versperrt, er muss bei Carmen und ihren Schmugglerfreunden bleiben. In ihrem Lager erscheint der Torrero Escamillo, der Carmen zur Corrida einlädt. Vor dem Stierkampf be- gegnen sich Don José und Carmen wieder. Carmen weigert sich, zu ihm zurückzukehren und wirft ihm seinen Ring vor die Füße. Während in der Arena der Sieg Escamillos bejubelt wird, ersticht Don José Carmen und bricht verzweifelt zusammen.