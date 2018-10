Wir verlosen 90x2 Karten für die exklusive Vorpremiere von "Das krumme Haus" am 29. November im UCI Annenhof Graz. Teilnahmeschluss: 14. November.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommen Sie zum zur exklusiven Vorpremiere © 2018 Twentieth Century Fox

Sehen Sie die neue Agatha-Christie-Verfilmung „Das krumme Haus“ in

der exklusiven Vorpremiere für Kleine-Zeitung-Vorteilsclub-Mitglieder!

Machen Sie mit bei unserem großen Kino-Gewinnspiel! Wir laden 180 Vorteilsclub-Mitglieder am 29. November um 20 Uhr in die UCI Kinowelt Annenhof ein, um sich vor dem offiziellen Filmstart am 30. November die neueste Agatha-Christie-Verfilmung „Das krumme Haus“ anzusehen.

Zur Handlung dieser klassischen Detektivgeschichte, die Agatha Christies unter ihren eigenen Krimis als ihren liebsten bezeichnete: Charles Hayward (Max Irons) hat einige Zeit lang als Diplomat in Kairo gearbeitet und hatte dort auch eine leidenschaftliche Affäre mit der aus gutem Hause stammenden Sophia (Stefanie Martini), bevor diese ohne ein Wort zu verlieren spurlos verschwand. Doch nun kehrt Hayward in seine Heimat London zurück um eine Karriere als Privatdetektiv zu beginnen. Sein erster Fall führt ihn ausgerechnet in das Haus von Sophias Familie, Der ebenso reiche wie skrupellose Aristide Leonides, Sophias Großvater, wurde vergiftet und Charles muss bald akzeptieren, dass seine ehemalige Geliebte zu den Hauptverdächtigen gehört – obwohl sie ihm den Auftrag überhaupt erst erteilt hat. Aber auch die restliche Familie Leonides stellt sich als nicht besonders freundlich heraus. Eine schwierige Situation für Charles, der seine Gefühle überwinden muss, um trotz allem zu versuchen, diesen verzwickten Fall aufzuklären …