Wir verlosen 10x2 Karten für "Was ist Liebe" im Orpheum Graz inklusive Meet&Greet! Teilnahmeschluss: 5. November 2018

Mitspielen und Karten gewinnen! © Foto Fischer

Poesie & Musik über ein niemals enden wollendes Thema!

Die Liebe ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Der Menschenkenner und Philanthrop Michael Lehofer hat in zwei kleinen feinen Büchern, die beim Drava-Verlag* erschienen sind, Aphorismen zum Thema Liebe verfasst. Diese kurzen Texte sind von einer schlichten Schönheit und Tiefe, die niemanden unberührt lässt.

Stefan Oser wiederum ist ein begnadeter Gitarrist und gefühlvoller Interpret quer durch die Genres.

Was lag also näher als Michael Lehofer zu bitten, seine Poems selbst vorzutragen und Stefan Oser einzuladen, quer durch mehrere Jahrhunderte von ihm handverlesene Lovesongs zu interpretieren. Dies alles in wohlüberlegter Dramaturgie und Abfolge. Atemberaubende Worte treffen auf Lieder: „Mit Lieb bin ich umfangen“, „Whole lotta love“ von Led Zepelin bis zu „Love, Love, Love“ von den Beatles.

Was wohl ist Liebe?

*( Drava Verlag: Was wir der Liebe schuldig sind- 2007 ,sowie: Ich betrachte dich 2005)

Weitere Informationen unter: www.gamsbartjazz.at